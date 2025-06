Le “classico” guinéen était au programme ce dimanche, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 Guicopres. Sacré champion il y a quelques jours, le Horoya AC a dominé son rival de toujours, l’AS Kaloum (1-0), sur sa pelouse de Yorokoguiyah. Dans le même temps, le Milo FC a retrouvé le goût de la victoire face à l’Académie Foot-Élite, tandis que l’Académie Soar, déjà reléguée en Ligue 2, a créé la surprise en battant la RCCK (1-0).

Le Horoya domine l’AS Kaloum et affirme sa suprématie

Les deux clubs les plus titrés du pays s’affrontaient ce dimanche après-midi à Yorokoguiyah pour le match retour du classico guinéen. Déjà sacré champion pour la 21e fois de son histoire, le Horoya AC a imposé sa loi à l’AS Kaloum, grâce à un but signé Daouda Camara. Les Rouge et Blanc de Matam poursuivent ainsi leur série positive : 15 victoires, 7 matchs nuls et seulement 2 défaites en 24 rencontres disputées.

De son côté, l’AS Kaloum occupe provisoirement la 7e place avec 32 points, en attendant la fin de la journée.

Le Milo FC respire enfin !

En difficulté ces dernières semaines, le champion en titre a enfin relevé la tête à domicile en s’imposant largement face à l’Académie Foot-Élite (5-2). Mené dès la première minute, le club de Kankan a su réagir avec autorité. Souleymane Diaby, Alhassane Bangoura, Mohamed Sylla (doublé) et Aboubacar Bachir Bangoura ont permis au Milo de renverser la vapeur.

Côté visiteurs, Bandjan Bandjan Condé et Lounceny Bangoura ont inscrit les deux buts de l’Académie. Grâce à cette victoire, le Milo FC totalise désormais 30 points et remonte provisoirement à la 8e place.

L’Académie Soar surprend la RCCK

Déjà reléguée en deuxième division, l’Académie Soar a réalisé une petite sensation au stade de Coléah en s’imposant (1-0) face à la Renaissance Caïman Club de Kamsar (RCCK). Cette victoire met fin à une longue série noire de 14 matchs sans succès pour les académiciens de Ratoma.