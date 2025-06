Lors de sa 67ᵉ session ordinaire tenue dimanche 22 juin à Abuja (Nigéria), la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a examiné la transition en cours en Guinée.

Dans son communiqué final, il est indiqué que “la Conférence se félicite des efforts déployés dans la mise en œuvre du plan de transition en Guinée, qui prévoit un référendum sur le projet de constitution prévu pour le 21 septembre 2025 et la tenue d’élections présidentielle et législatives d’ici la fin de l’année”.

Cependant, l’organisation sous-régionale a invité les autorités de la transition guinéenne à “accélérer la mise en place du Comité conjoint de suivi et d’évaluation avec la CEDEAO afin de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, ainsi que la préparation et la présentation des besoins financiers et techniques pour faciliter la mobilisation des ressources”.

La CEDEAO a aussi chargé son président de la Commission, Alieu Touray, de “déployer d’urgence une mission politique de haut niveau pour discuter avec les parties prenantes guinéennes sur tous les aspects politiques et organisationnels de la transition y compris les dates officielles des élections présidentielles et législatives ainsi que le caractère inclusif du processus”.

Il est à noter que le chronogramme conjoint CNRD‑CEDEAO, initialement fixé pour prendre fin au plus tard le 31 décembre 2024, a été reporté sine die.