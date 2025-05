Accueillis en héros à leur retour du Canada, Mohamed Traoré et Fatoumata Barry ont reçu un vibrant hommage ce jeudi 22 mai 2025 à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Ces deux jeunes prodiges, tous deux âgés de moins de 12 ans, ont brillamment représenté la Guinée à la 34ᵉ édition de la Dictée Paul Gérin-Lajoie (P.G.L.), tenue le 18 mai à Montréal, décrochant respectivement la première et la troisième place du prestigieux concours francophone.

Leur arrivée, à 21h30 GMT, a été saluée par une foule enthousiaste composée notamment de leurs familles, de leurs encadrants, de responsables d’établissements scolaires, ainsi que de plusieurs autorités du système éducatif. Des banderoles, des chants et des youyous accompagnaient les deux enfants, visiblement émus par cet accueil chaleureux.

« Mon secret, c’est que je lis beaucoup, et je fais souvent des exercices de dictée avec mon encadrant, M. Ibrahima Sow. C’est un sentiment de joie et de fierté qui m’anime aujourd’hui. Je remercie tout le peuple de Guinée pour son soutien », a déclaré Mohamed Traoré, élève du Groupe Scolaire Les Écureuils, sacré champion du monde de la dictée.

De son côté, Fatoumata Barry, élève du Groupe Scolaire La Lumière et classée troisième, a confié : « C’est une grande fierté de voir tout ce monde venir nous accueillir. Je dis merci au peuple de Guinée et au ministère de l’Enseignement pré-universitaire pour leur accompagnement tout au long de cette aventure. »

Pour marquer davantage cette performance exceptionnelle, une conférence de presse est prévue ce vendredi 24 mai à 15h à l’hôtel Camayenne. Mohamed et Fatoumata y partageront leur expérience, les préparatifs et les coulisses de leur participation à la Dictée P.G.L., événement d’envergure qui réunit chaque année des jeunes francophones issus de plusieurs pays.

Avec cette victoire, la Guinée confirme une fois de plus le talent et le potentiel de sa jeunesse, et renforce sa place sur l’échiquier de l’excellence éducative francophone.