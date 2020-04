Les fidèles musulmans entameront l’un des 5 piliers de l’islam ce vendredi 24 avril 2020, dans une période de crise sanitaire.

Vu le contexte sanitaire dominé par la pandémie de coronavirus, le Secrétariat Général aux Affaires Religieuses a invité les musulmans de Guinée à respecter les mesures de distanciation sociale.

Aly Jamal Bangoura a insisté sur le strict respect des mesures et gestes barrières édictées par les autorités sanitaires durant tout le mois de ramadan.

Il appelle les fidèles musulmans à effectuer toutes les prières dans leurs concessions familiales et éviter les regroupements.

« Les musulmans sont conviés à se consacrés aux invocations, sacrifices, lectures du saint Coran et autres actes d’adorations pour solliciter le pardon du seigneur à l’effet de nous soustraire de cette épreuve. »

Le Secrétaire Général aux Affaires Religieuses affirme que son département prendra toutes les dispositions pour animer le mois et assurer la diffusion de sermons et prêches via les médias publics et privés ainsi que les réseaux sociaux.