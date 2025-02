Lors de son assemblée générale, ce samedi 22 février 2025, le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, s’est exprimé sur la situation politique actuelle du pays, en mettant en exergue ce qu’il considère comme les acquis du régime d’Alpha Condé.

D’entrée, Mohamed Lamine Kamissoko, membre influent du bureau exécutif du parti, s’est exprimé sur la situation politique actuelle du pays. L’ancien député est revenu sur les circonstances du putsch qui a renversé Alpha Condé. « Nos responsables ont compris que ce coup d’État est intervenu dans un contexte de fortes agitations. Pour éviter de plonger dans un conflit interethnique, la direction du parti a choisi de suivre l’évolution des choses avec prudence. Jour après jour, le peuple observe et prend la mesure des actions de la transition. Jour après jour, les vérités se dévoilent.»

Poursuivant son intervention, l’ancien parlementaire a souligné ce qu’il perçoit comme une contradiction dans les justifications avancées par les putschistes. « On nous a dit que le coup d’État était nécessaire parce que le professeur Alpha Condé aurait pris le peuple en otage. Mais aujourd’hui, n’est-ce pas ce même peuple qui est pris en otage ? La preuve, ce matin encore, vous avez vu un impressionnant déploiement de véhicules à Kindia. Pourquoi ? À quoi cela sert-il vraiment ? »

Mohamed Lamine Kamissoko a également dénoncé la dégradation de la situation sécuritaire et sociale en Guinée. « On accusait le régime du professeur Alpha Condé d’être incapable d’assurer la sécurité des citoyens. Mais aujourd’hui ? Pas plus tard qu’il y a quelques jours, nous avons assisté à l’enlèvement de M. Abdoul Sacko et au meurtre d’une jeune douanière à SIG Madina, abattue par balles. Et ce ne sont que quelques exemples, car l’insécurité est devenue une réalité aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays. »