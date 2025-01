Dans une série de décrets lus mercredi 22 janvier 2025, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres dans les institutions de recherche scientifique au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Nous vous proposons ci-dessous la liste des cadres promus :

Institut de recherche et de vulgarisation de l’aulacodiculture de Guinée (Irvague)

Directeur général : Dr Mohamed Fodé Diakité, matricule 205-845-P, précédemment directeur général du Centre de recherche et de vulgarisation de l’holocaudiculture de Kankan ;

Directrice générale adjointe : Dr Daloba Soumah, matricule 249-235-H, précédemment directrice générale adjointe du Centre de recherche et de vulgarisation de l’holocaudiculture de Tanènè ;

Secrétaire scientifique : M. Sékou Diabaté, matricule 283-637-S, précédemment directeur général de l’Institut de recherche et de vulgarisation de l’holocaudiculture de Nzérékoré.

Institut de recherche en environnement de Guinée (IREG)

Directeur général : Dr Mamadou Bhoye Bah, matricule 193-314-P ;

Directrice générale adjointe : Dr Saran Camara, matricule 212-165-P, précédemment directrice générale adjointe de l’Institut de recherche en linguistique appliquée ;

Secrétaire scientifique : Dr Thierno Boubacar Bah, matricule 207-214-W.

Centre de recherche marine et côtière de Guinée (CEREMAG)

Directeur général : professeur Alpha Issaga Pallé Diallo, matricule 189-431-S, précédemment directeur général du Centre de recherche scientifique de Conakry-Rogbané ;

Directeur général adjoint : Dr Ibrahima Keïta, matricule 204-997-Z, précédemment directeur général adjoint du Centre de recherche scientifique de Conakry-Rogbané ;

Secrétaire scientifique : M. Abdoul Karim Diallo, ingénieur des eaux et forêts et environnement.

Centre de recherche en virologie (CRV)

Directeur général : professeur Salaba Boumbali, matricule 1046-72-L, enseignant-chercheur ;

Directeur général adjoint : Dr Alimou Camara, matricule 269-854-C, enseignant-chercheur ;

Secrétaire scientifique : M. Mamadi Koulibaly, matricule 255-473-V, enseignant-chercheur.

Centre de recherche en informatique et cybertechnologie (CRICT)

Directeur général : Dr Amara Camara, matricule 3137-75-D, précédemment directeur général du Réseau d’information scientifique et de télécommunication ;

Directeur général adjoint : Dr Mamadou Aliou Barry, matricule 2745-54-K, enseignant-chercheur à l’Institut supérieur de technologie de Mamou, spécialiste en intelligence artificielle ;

Secrétaire scientifique : Mme Kadé Bah, matricule 2554-84-G, cadre de l’Inspection générale du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.

Institut de recherche sur la biodiversité au Mont Nimba (IREB-MN)

Directeur général : Dr Adama Sangaré, matricule 2864-54-K, précédemment directeur du programme Man and Biosphere (L’homme et la biosphère) ;

Directeur général adjoint : Dr Simon-Pierre Lamah, matricule 230-709-L, précédemment directeur général de la station scientifique des monts Nimba ;

Secrétaire scientifique : M. Paul Lamah, matricule 212-278-A, précédemment directeur général de l’Institut de recherche environnementale de Bossou.

Institut de recherche en technologie endogène de Guinée (IRTEG)

Directeur général : Dr Abdoulaye Sankhon, matricule 213-189-X, précédemment directeur général de l’Institut de technologie alimentaire de Guinée ;

Directeur général adjoint : Dr Fodé Salifou Soumah, matricule 230-645-T, précédemment directeur général du Centre de recherche et de documentation environnementale pour le développement intégré de la Basse Guinée ;

Secrétaire scientifique : Dr Daouda Sampou, matricule 205-843-H, précédemment secrétaire scientifique du projet d’études et de recherche sur les technologies endogènes en Guinée.

Institut de recherche en biologie appliquée de Guinée (IRBAG)

Directeur général : professeur Mohamed Sahar Traoré, matricule 284-309-C, enseignant-chercheur ;

Directeur général adjoint : Dr Laurent Gbagbo Onivogui, matricule 212-646-P, enseignant-chercheur ;

Secrétaire scientifique : Dr Clémentine Camara, matricule 205-849-A, précédemment directrice générale du Centre d’études et de recherche sur les petits animaux.

Institut de recherche et de développement de plantes médicinales et alimentaires de Guinée (IRDPMAG)

Directeur général : professeur Elhaj Mamadou Saïdou Baldé, matricule 236-45-T, enseignant-chercheur ;

Directrice générale adjointe : Dr Sere Diané, matricule 211-364-R, précédemment secrétaire scientifique de l’Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée ;

Secrétaire scientifique : Dr Ansoumane Kourouma, matricule 310-558-W, enseignant-chercheur à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, spécialiste en santé de l’environnement et du travail et en toxicologie environnementale.