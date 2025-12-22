Par un décret lu à la télévision nationale ce lundi 22 décembre 2025, le chef de l’État, Mamadi Doumbouya, a décidé de proroger l’âge limite de départ à la retraite des magistrats concernés à compter du 31 décembre 2025.

Cette mesure est prise en application des dispositions de l’article 76 de la loi organique L/54/CNT du 17 mai 2013 portant statut des magistrats, et par dérogation à la limite d’âge prévue à l’article 92 de la même loi.

La prorogation, d’une durée de six mois, s’étend du 1er janvier au 30 juin 2026. Elle concerne les magistrats qui devaient faire valoir leur droit à la retraite à compter du 31 décembre 2025.

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l’application du présent décret.