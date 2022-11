Les débats sur le « viol suivie de meurtre» de M’Mah Sylla se sont poursuivis ce mardi 22 novembre 2022 au tribunal de première instance de Mafanco. A l’audience du jour, le médecin Sebory Cissé continue de répondre aux questions de la partie civile concernant le dossier avant que le père de M’Mah Sylla ne soit invité à la barre pour expliquer sa version des faits.

Le troisième accusé, après Patrice Lamah et Daniel Lamah dans cette affaire, et qui a nié les faits qui lui sont reprochés, a insisté d’avoir été le sauveur de M’Mah Sylla: « Moi j’ai agi conformément à ma conscience, conformément au serment d’Hippocrate, à la déontologie médicale ».

Dans sa narration, Dr Cissé a reconnu que Patrice LAMAH « a violé M’Mah Sylla et a dit que son vagin est petit. Il faut l’agrandir. Quand j’ai opéré M’Mah Sylla, je lui avais dit de ne pas manger, ni d’enlever la sonde. Elle n’a pas respecté. C’est elle-même qui a enlevé ».

Appelé également à la barre, le père de M’Mah Sylla est revenu sur les faits. Mamadou Bhoye Sylla dit n’avoir pas voulu que sa fille soit opérée là-bas : «Moi, je ne sais pas comment elle a été opérée. Elle s’est réveillée vers 19h après le premier jour de l’opération. Après elle a demandé à ce qu’on m’appelle. Elle a été opérée à 80 cm. De gauche à droite ».

Plus loin, ik reconnaît avoir été informé que sa fille a été violée par Patrice Lamah, après avoir bu du jus : « Patrice m’a dit, pardonnez moi. C’est moi qui ai mis votre fille en état de famille. J’ai dit » tu es vrai assassin. Pourquoi tu n’as pas dit que M’Mah est enceinte ? Pourquoi mentir pour dire qu’elle a un kyste dans son ventre ? Il m’a répété »pardonnez ». J’ai demandé à Célestin pourquoi Patrice a enceinté ma fille ? Il n’a pas répondu. Patrice avait dit si on ne l’opère pas elle va mourir. Mais quelques jours après l’opération, elle souffrait toujours. Les selles sortaient même par le vagin. »

Le père de M’Mah Sylla a nié avoir été informé du transfert de sa fille chez Dr Sebory Cissé à Dabompa. Mamadou Bhoye Sylla a indiqué devant la barre n’avoir reçu aucun papier de la part des médecins du 1er jour jusqu’à son transfert à l’hôpital Ignace Deen: « Je n’ai reçu aucun papier de la part des médecins. Je ne sais pas à quel moment ils ont envoyé ma fille chez Dr chez Sebory Cissé à Dabompa. Dr Cissé a dit à ma mère de chercher six coqs et 100 000, mais ma mère a dit qu’elle n’a pas ça. Elle a envoyé 3 coqs et 50 000 pour remettre à Dr Cissé. Quand ma mère m’a dit ça, je lui ai dit de ne pas donner. Mais elle avait déjà donné. Je me suis demandé est-ce qu’il n’y a pas de sorcellerie dans ça ? »

Et de conclure qu’à l’hôpital Ignace Deen « Patrice et Célestin ont abandonné ma fille. Quand elle est arrivée là-bas, elle était très fatiguée ».