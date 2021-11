Des mots de pass au schéma de #verrouillage en passant par la reconnaissance #faciale et les #empreintes #digitales sans oublier la dernière-née, l’identification à double facteur, la collecte et la protection des #données ont toujours été au cœur des grandes #révolutions #technologiques.

Dans notre #monde de #transformation #numérique ou #digitale, le fauteuil de la #suprématie terrienne se discute entre les plus grands conservateurs de données. Est fort, riche, craint et respecté, celui qui a plus de données à contrôler.

Ne dit-on pas souvent que « celui qui a l’information contrôle le monde » ? Ou, disons pour être à jour, que celui qui a les données contrôle le monde. Ce ne sont pas les grandes puissances comme la Russie et les États-Unis qui diront le contraire avec tous les moyens humains, matériels et immatériels sur-estimables déployés à travers le monde pour avoir une main mise sur le guidon de l’humanité. Les services de renseignement comme KGB, FSB, CIA, FBA… en font foi.

Mais qu’appelle-t-on réellement données personnelles ?

Véritable #drogue de notre temps, les données #personnelles constituent un ensemble d’information concernant un utilisateur de l’écosystème #digital. Elles peuvent comporter entre autres : du nom, prénoms, date de naissance, photos, vidéos etc. Entendu par « écosystème digital » l’internet, le web et le mobile.

Dans le #Règlement #Général de la #Protection des Données (#RGPD) adopté par le #Parlement #Européen et entré en vigueur depuis le 25 mai 2018, l’#Union #Européenne définit les données personnelles comme étant « toute #information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable « personne concernée »); est réputée être une « personne physique identifiable » par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».

A qui servent les données personnelles ? En quoi sont-elles importantes ?

Les plus gros bénéficiaires des données personnelles sont les leaders de la technologie, les nouveaux maitres du monde ou encore les géants du web regroupés au sein de #GAFA (Google, Aplle, Facebook et Amazone). Pour ces quatre plus grandes entreprises technologiques, l’importance des données personnelles résident dans le profilage, l’espionnage et le ciblage des utilisateurs dans les moindres détails.

Le traitement des données personnelles permet d’atteindre principalement les objectifs #marketing. Les #comportements, les préférences, les goûts et mêmes la localisation de chaque #utilisateur de l’#internet, du #web ou du mobile sont étudiés et connus dans les birbes détails. Bref, pour être simple, les données personnelles sont vendues aux #entreprises en quête permanente de #clients pour prospérer leurs économies.

Comment nos données sont- elles collectées ?

Nombreux sont les moyens dont disposent les géants de la technologie pour nous surveiller jusqu’à nos derniers retranchements.

Parmi les moyens, nous avons notamment :

• Nos smart phones : principaux outils de collecte des données, les téléphones sont devenus aujourd’hui même le prolongement de nos sens. Sur nous, les téléphones captent tout et à tout moment.

Les messages que nous écrivons, les endroits que nous fréquentons, les appels que nous émettons, les photos que nous prenons, les vidéos que nous enregistrons… sont tous tracés. Aucune activité sur mobile n’échappe vraiment aux usines de fabrication ou aux développeurs d’application mobile.

Les services assistants vocaux comme « Okay Google et Dis Siri » nous écoutent en permanence avec ou sans connexion.

• Navigation sur les sites web : à partir de notre ordinateur, téléphone ou tout autre moyen de navigation, nos visites des sites web sont progressivement retracés. Chaque site web que nous visitons capte nos mouvements, nos préférences en termes de lecture. L’article que nous consultons, le temps que nous passons à le lire, le nombre de clique… tout est vraiment enregistré.

• Cookies : le terme n’est, peut-être pas nouveau, d’une manière ou d’une autre, nous avons forcément visité un site web qui nous demande « d’accepter les cookies » pour continuer la lecture d’un article par exemple. Se sentant contraints parfois, nous les acceptions pour poursuivre notre activité. Les cookies sont les « cerveaux des sites web », les cookies sont chargés de tracer tous les mouvements de l’internaute. Une fois acceptés, les cookies se chargent d’enregistrer tous les mouvements sur le site web visités : durée sur le site, articles, fichiers téléchargés ou capturés… et tout autre mouvement ou action entrepris par l’internaute pendant sa visite du site web. Les cookies étudient les goûts et les préférences des internautes. Ils ne ratent vraiment rien.

• Espionnage : point commun de toutes les applications, l’espionnage est une arme puissante de collecte des informations nous concernant. Facebook est l’un des champions d’espionnage. Lorsque, par exemple, vous parlez de voiture en message privé ou même dans votre vie réelle avec vos amis, Facebook capte vos discours et les transmettent aux entreprises vendeuses de voiture. La prochaine fois que vous allez vous connecter à Facebook, vous verrez les publicités de voiture sur votre fil d’actualités. A cela, plusieurs exemples peuvent s’ajouter.

Quel comportement adopter pour se protéger en ligne ?

Vivre hors de la technologie ? Non, ce n’est pas évident. Notre monde est technologique, on ne peut pas s’en passer. Toutes fois, nous pouvons observer quelques règles de prudence telles que :

– Ne jamais photographier ou filmer nos moments d’intimité parce que notre téléphone est contrôlé à partir de l’usine de fabrication et des applications installées ;

– Ne jamais laisser un navigateur enregistrer nos mots de pass ;

– Ne jamais partager nos informations personnelles aux inconnues ;

– Toujours vérifier les profile des personnes avant de les accepter dans nos réseaux d’amis sur les réseaux sociaux ;

– Toujours lire les conditions et politiques d’utilisation des applications avant des les installer ;

– Garder toujours en tête que notre sécurité technologique est toujours relative.

La prudence n’est pas dans la sauvegarde des photos ou vidéos de ses moments intimes pour soi-même. La prudence c’est de ne jamais enregistrer son intimité, en photo, vidéo ou audio.

#Mamarakhouri