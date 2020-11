Malgré sa belle entame, le Syli Junior devra faire désormais sans son défenseur Mahmoud Ben Bangoura, blessé et indisponible pour le reste de la compétition.

Pour son premier match dans ce tournoi UFOA U20 Zone A 2020 qualificatif pour la CAN 2021, la Guinée a eu raison de la Mauritanie (1-0) grâce à un but d’Elhadji Abdourahmane Bah (8e). Mais le coach Dian Bobo Baldé a perdu un élément important de son groupe.

Entré en jeu, le défenseur de la Renaissance s’est fracturé une côte et ne pourra plus tenir un rôle pour le reste de ce tournoi. Mahmoud Ben Bangoura était titulaire lors de la dernière CAN U17 2018 en Tanzanie et même lors du dernier tournoi UFOA U20 de la Zone A organisé en Guinée en 2019.

Très sûr et très imposant dans les duels, le sélectionneur guinéen perd un élément important de ce collectif avec le forfait de Ben. Prompte rétablissement à lui…

