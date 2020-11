Hadja Mame Kouyaté en service à la commune urbaine de Labé est positive au Covid-19 et est hospitalisée à l’hôpital régional de Labé, après un test qu’elle a volontairement effectué vendredi 20 novembre 2020.

Âgée d’une quarantaine d’années, cette femme que nous avons eue jointe au a confirmé l’information cet après-midi de ce samedi 21 novembre 2020 et donne des précisions sur son état de santé :

« Depuis quelques jours je me sentais mal. J’avais le palu, la fatigue et le rhume. Je ne sentais rien. J’ai pris des produits contre ça, mais n’a rien changé à mon état. Alors hier vendredi je me suis lavée et je n’ai pas senti le parfum de mon gel de douche. Je suis venu voir le directeur de l’hôpital qui m’a orientée au Centre de traitement épidémiologique (CTEPI). Ça s’est avéré que je suis positive au Covid-19 et depuis je suis hospitalisée, je suis mon traitement. Ce matin mon mari et la famille ont été restés négatifs. Pour ce qui est de la commune, depuis la fin des campagnes électorales presque je ne travaille pas. Dans le centre de traitement nous sommes 3 femmes, dont une travailleuse de la banque Société générale (SG) qui est là depuis quelques jours et autres 5 hommes. Je conseille aux citoyens de venir se faire dépister afin d’être à l’abri. C’est une maladie comme les autres il y a des maladies d’ailleurs plus graves que celle-là. Que personne ne cache le Covid-19 pour l’intérêt de tout le monde. »