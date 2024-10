Lors d’une conférence de presse tenue ce 22 octobre 2024 à Conakry, Plan International Guinée a dévoilé les résultats d’une étude sur la situation des filles dans le monde. Le rapport révèle que 27 % des filles et jeunes femmes de l’étude subissent régulièrement des violences sexuelles ou basées sur le genre. Par ailleurs, 38 % des sondés déclarent se sentir en insécurité, les filles et jeunes femmes étant plus affectées (39 %) que leurs homologues masculins (36 %). Face à ces constats préoccupants, l’organisation a lancé un appel aux décideurs pour agir en faveur d’un changement urgent.