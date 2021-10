Au terme d’une formation de six mois de formation en maintenance informatique, maintenance portable, maintenance radio-télévision, traitement audiovisuel, et informatique de base, 18 migrants de retour en Guinée ont bénéficié des satisfecits. La remise a eu lieu ce jeudi 21 octobre 2021, par l’organisation internationale pour les migrations (OIM), à l’école nationale des Postes et Télécommunications de Kipé, dans la commune de Ratoma. Ce projet est une initiative conjointe OIM – UE pour la protection et la réintégration des migrants dans le cadre de la mise en application du programme «Africa Trust Fund».

Dans son discours de circonstance, le chef du département Santé publique de l’OIM – Guinée, Abdoulaye Wone a rappelé l’importance de la formation professionnelle qui selon lui, est un moyen pour lutter contre la migration irrégulière.

« Comme vous le savez, les relations entre la mobilité et l’emploi ou le travail datent de plusieurs siècles. L’OIM qui milite pour une mobilité sûre et ordonnée, mais vous vous rappelez que depuis l’esclavage et le développement de plusieurs pays, la plupart du temps la main d’œuvre venait d’autres pays pour venir les appuyer. Cette relation aussi nous permet de ressortir de manière sûre et nette qu’une formation professionnelle et technique de qualité est un élément indispensable pour la prévention de la migration irrégulière.

Si vous avez des compétences, votre formation, vous pouvez, vous développez ici en Guinée peut-être que même si vous devez migrer, ça sera de manière sûre et ordonnée dans des voies légales en tant qu’expert international. Il faudrait qu’on rappelle que les relations entre l’OIM et le ministère de l’enseignement technique de la formation professionnelle et de l’emploi ne datent pas de maintenant, je pense que depuis 2019 il y a eu un accord d’entente entre nos deux structures pour la formation et l’encadrement des migrants de retour.

À ce jour, plus de 200 personnes ont été formés dans différents domaines qui ont permis de renforcer la plénitude et d’augmenter les ressources qualifiées en Guinée», a-t-il rappelé.

Par ailleurs, ce responsable de l’Organisation internationale pour les migrations indique qu’avec la collaboration de l’Union européenne, plus de 3 000 jeunes ont été réintégrés de manière durable dans les secteurs porteurs d’emplois, au cours des trois dernières années.

«Nous voudrions prendre l’engagement au niveau de l’OIM, que cette collaboration va se renforcer et nous allons voir dans quel domaine nous allons renforcer cette formation qui est un élément clé pour l’accès à l’emploi », a sollicité M. Wone.

S’exprimant au nom de ses camarades bénéficiaires de cette initiative, Abdoubacar Demba Camara a exprimé toute sa satisfaction à l’endroit de l’OIM – UE, avant de rassurer qu’ils resteront désormais au pays au terme de cette formation.

«Les bénéficiaires, se félicitent de la qualité de formation requise par le personnel compétent, expérimenté et dévoué de l’OMPD et le soutien sans faille de l’OIM-Guinée en fournissant les outils informatiques, électroniques, audiovisuels et transports.

Nous les 18 jeunes bénéficiaires de cette formation, prenons l’engagement de rester au pays après avoir reçu cette formation, car le bonheur est aussi en Guinée. Nous consacrerons beaucoup de temps à la sensibilisation sur les conséquences néfastes de l’immigration clandestine dans toutes ses formes», s’est-il engagé.

De son côté, Ibrahima Cherif Haidara, Conseiller de mission au ministère de l’enseignement Technique et de formation professionnelle, a au nom de son département, invité les bénéficiaires à sensibiliser les jeunes à rester en Guinée pour entreprendre une activité génératrice de revenue afin de lutter contre la migration irrégulière qui est un phénomène planétaire.

«C’est pourquoi, nous appelons toutes les forces et décideurs du monde à contribuer de façon significative aux efforts des pays africains(…)», a-t-il conclu.