Des gendarmes ont fait des descentes musclées le mercredi 21 octobre au quartier général et au siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) peu après que le parti a publié des résultats a sa possession. Ce jeudi, Me Mory Doumbouya justifié cet acte.

D’abord, le ministre de la Justice a accusé l’UFDG d’avoir un plan « machiavélique » qui serait, selon lui, d’atteindre l’intégrité physique d’une personnalité politique du pays pour faire basculer le pays à la Rwandaise. C’est pour donc empêcher cela que le domicile de Cellou aurait été encerclé : «Il s’agit des mesures de sûreté dans l’intérêt même de ce candidat et dans l’intérêt de la République. Et puisque vous le savez, il y a des velléités de représailles des deux bords. Il y a des extrémistes des deux bords. Il est du devoir de l’Etat d’aménager des mesures de sûreté pour ne pas tomber dans un scénario à la rwandaise. Parce que nous connaissons le plan machiavélique du camp d’en face, c’est de nous amener et nous traduire dans des scénarios d’atteinte à l’intégrité physique d’une personnalité politique pour qu’on crie à des violences à relent ethnique. Mais le rôle de l’Etat est justement de préserver l’ordre et la sécurité, éviter que le pays ne bascule dans un cycle de violences ».

Plus loin, Me Mory Doumbouya justifie la descente des gendarmes au QG et au siège de l’UFDG : « Il est du devoir et des prérogatives des officiers de police judiciaire lorsqu’ils sont autorisés par monsieur le Procureur de la République ou les parquets compétents, d’enquêter et de traquer tout fauteur de troubles. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais tous les fauteurs de troubles seront traqués jusque dans leur dernier retranchement et seront mis hors d’état de nuire. Il faudrait que les règles du jeu soient claires. »