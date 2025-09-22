La Guinée entre dans l’histoire du football mondial grâce à Sehrou Guirassy. L’attaquant de 29 ans s’est hissé à la 21e place du classement du Ballon d’Or 2025, devenant ainsi le premier joueur guinéen à figurer parmi les nommés de cette prestigieuse cérémonie, organisée par France Football.

Avant la grande soirée du Théâtre du Châtelet à Paris, le magazine a révélé les rangs 25 à 21. Aux côtés de Guirassy, on retrouve d’autres grands noms du football mondial : Alexis Mac Allister (Liverpool, 22e), Jude Bellingham (Real Madrid, 23e), Fabian Ruiz (PSG, 24e) et Denzel Dumfries (Inter Milan, 25e).

Guirassy figure également parmi les trois représentants africains de ce classement, en compagnie de Mohamed Salah (Égypte) et Achraf Hakimi (Maroc). Une juste récompense pour un joueur longtemps sous-estimé, notamment après son absence controversée en 2024, malgré ses 28 buts inscrits avec Stuttgart en Bundesliga.

L’attaquant a confirmé son statut lors de la saison 2023-2024 avec Stuttgart (28 buts en championnat), avant d’exploser sous les couleurs du Borussia Dortmund. Sur l’exercice 2024-2025, il a signé un bilan impressionnant : 44 buts et 6 passes décisives en 56 rencontres toutes compétitions confondues, dont 21 buts en Bundesliga et 13 en Ligue des Champions. Une campagne marquée par son titre de Soulier d’Or de la Ligue des Champions 2024-2025.

Déjà bien lancé sur la saison 2025-2026, Guirassy confirme sa régularité : en seulement six matchs avec le BVB, il compte 5 buts (dont 4 en Bundesliga) et une passe décisive en Ligue des Champions.

Un parcours exemplaire qui consacre enfin l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe et qui fait briller la Guinée sur la scène internationale.