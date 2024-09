En marge de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) tenue le 18 septembre 2024, à Paris, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a apporté des précisions sur l’avant-projet de Constitution.

Alors que la question d’âge et la candidature indépendante prévus dans la nouvelle constitution divise l’opinion publique, le chef de la diplomatie guinéenne tente de rassurer. “Cette nouvelle constitution ne sera jamais une machine à exclure”, a déclaré le ministre devant ses homologues de la Francophonie.

“Elle ne peut pas commencer dans son préambule par promouvoir l’égalité des chances entre toutes les Guinéennes et tous les Guinéens en droit et en devoir et se terminer par exclure quelques uns selon les humeurs et les calculs politiques de tel ou tel acteur”, a insisté Morissanda Kouyaté.