L’information a été donnée par le ministère de la Défense nationale, le Général à la retraite Aboubacar Sidiki Camara (Idi Amin). Il précise que les 79 % de diplômes déposés par les différents candidats pour le recrutement dans l’armée guinéenne ont été falsifiés.

Un communiqué du ministère de la Défense nationale, rendu public dans la soirée du mercredi, indique qu’une mission de vérification de l’authenticité des diplômes, des candidats et candidates au concours de recrutement au compte du bataillon du génie militaire et du commandement des unités de production agroindustrielle a été faite à cet effet.

Cette vérification de faux diplômes a été pilotée par le secrétariat général de l’État major général des Armées qui dit avoir enregistré 891 diplômes authentiques sur les 4 296 vérifiés et 79% de diplômes falsifiés.

«En application du communiqué numéro 2945 MDN et MGA 2022 en date du 1er septembre 2022, relatif à la vérification de l’authenticité des diplômes des candidats et candidates au concours de recrutement au compte du bataillon du génie militaire et du commandement des unités de production agroindustrielle, la mission conduite par le secrétariat général de l’État major général des Armées s’est rendue dans les établissements d’enseignement supérieur et professionnel notamment : l’université Gamal Abdel Naser de Conakry et les centres de formation professionnelle pour vérifier les 5 255 diplômes que la commission d’enregistrement a eu à centraliser. À l’issue de ces premiers travaux de vérification, les statistiques suivantes ont été obtenues:

1-) Université Gamal Abdel Naser de Conakry : diplômes reçus et vérifiés : 257 diplômes ; 99 authentiques ;

2-) École nationale des arts et métiers (ENAM) et les centres de formation professionnelle du pays : diplômes reçus et vérifiés : 4 039 ; et 792 diplômes authentiques, soit un total de 891 diplômes authentiques. Sur 4 296 diplômes vérifiés ; avec 79% de diplômes falsifiés et 21% de diplômes authentiques », a-t-on mentionné dans ledit communiqué.

Face à l’ampleur de la fraude, indiqué le communiqué, le ministère prendra toutes les dispositions utiles pour empêcher l’usage des faux documents pour l’intégration au sein des forces armées guinéennes.

Mamadou Kouyaté