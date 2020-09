Selon les sages des deux communautés, c’est une suite logique du conflit qui date de très longtemps entre leurs deux communautés. Une partie de la zone de conflit relève de Bouré et l’autre de la commune urbaine de Siguiri. Tout est parti d’un partage qui serait mal vu par l’un des camps.

Hier lundi 21 septembre 2020, un nouvel affrontement s’est produit au cours duquel 30 personnes ont été blessées par balles de calibre12. Selon notre source, c’est grâce à l’implication rapide des responsables des deux camps que le conflit n’a pas pris plus d’ampleur.

La zone de tension Kôlendà est situé à 15 kilomètres de la commune urbaine de Siguiri et à 25 kilomètres de la commune rurale de Kintinian mais, toutes les deux communes réclament la zone.

Pour tirer les choses aux clair, les citoyens de l’autre côté accusent le maire de la commune urbaine Elhadj Koumba Sekou Magassouba d’être à la source de ce conflit qui ne finit pas sur leur territoire. C’est pur domanial ajoute une femme, « le maire de Siguiri qui veux construire un poste de santé pour l’autre côté du village de Kôlendà et cela n’est pas légal et de plus il y a aussi l’affaire des mines artisanales, donc on a beaucoup souffert il faut que ça cesse,… »

L’accalmie est revenue dans la localité grâce à l’arrivée des forces de sécurité et de la défense et jusque là, ce calme demeure. Quant aux citoyens beaucoup ont quitté le village.

Billy Nankouman Keita