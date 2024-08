Élie Kamano n’est plus d’accord avec la conduite de la transition par le CNRD. L’artiste reggaeman l’a fait savoir de vive voix sur Seneweb, mettant en garde le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, contre le non respect des engagements pris le 5 septembre 2021.

Après avoir soutenu la junte dès les premières heures du coup d’État contre Alpha Condé, le reggaeman a finalement pris ses distances vis-à-vis du locataire du palais Mohamed V. “A partir du moment où les complotistes ont décidé de faire une Constitution taillée sur mesure, ils ont engagé le pronostic vital du CNRD. A mon avis, la chute n’est plus loin. Vous ne pouvez tenir un discours devant tout un peuple, un discours rassembleur, un discours plein de vérité, un discours animé de patriotisme, est qu’au regard de l’évolution de la situation du pays, vous ayez des velléités de vous accrocher au pouvoir par le conseil des personnes qui vous entourent”.

L’artiste engagé dénonce l’entourage du président de la transition qu’il accuse d’avoir un agenda caché. “Quand on prend aujourd’hui Ousmane Gaoual, le porte-parole du gouvernement, qui veut déstabiliser l’UFDG. C’est lui aussi qui a dit, à propos de la disparition de Foniké Mengué et Billo, que c’est des adultes et qu’ils ont le droit de disparaître et que le gouvernement n’a aucune responsabilité dans ça. Pendant que nous savons tous qu’ils ont été kidnappés par les forces de l’ordre en Guinée”, a-t-il déploré, exprimant sa déception vis-à-vis de la junte.

“Je suis le premier à être déçu du fait que les engagements pris devant le peuple ne sont pas respectés. Je suis déçu par l’ensemble du CNRD de la tête aux pieds”, a-t-il martelé.

A la question du journaliste s’il y avait “un risque de soulèvement populaire” contre le CNRD, Élie répond que “rien n’est exclu. Tous les ingredients sont reunis pour quil y ait un changement en Guinée. C’est irréversible ce qui arrivera, arrivera”.

Elie Kamano conseille au général Doumbouya de “réparer les erreurs pendant qu’il est encore temps”.