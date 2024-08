UBA Guinée est fière de présenter son nouveau produit d’épargne spécialement conçu pour les jeunes et les étudiants : le compte épargne “FUTURE”. Ce produit innovant vise à inculquer aux jeunes générations l’importance de l’épargne tout en leur offrant des avantages uniques pour les accompagner dans la gestion de leurs finances.

Pourquoi choisir le compte épargne FUTURE ?

Le compte “FUTURE” de UBA est bien plus qu’un simple compte d’épargne. Il s’agit d’un outil financier stratégique destiné à préparer les jeunes à un avenir prospère. Voici pourquoi ce compte est essentiel :

Facilité d’ouverture : Avec un dépôt initial faible, les jeunes peuvent facilement ouvrir leur compte épargne “FUTURE” et commencer à épargner sans difficulté.

Taux d’intérêt attractif : Le compte “FUTURE” offre un taux d’intérêt compétitif, permettant aux titulaires de compte de voir leur épargne croître de manière significative au fil du temps.

Accessibilité numérique : Grâce aux plateformes numériques avancées de UBA, les titulaires de compte peuvent gérer leurs économies en toute simplicité, où qu’ils soient et à tout moment.

Préparation de l’avenir : Ce compte est conçu pour aider les jeunes à mieux gérer leur argent et à planifier leur avenir financier, en les encourageant à épargner régulièrement.

Encourager une culture de l’épargne dès le plus jeune âge.

Chez UBA Guinée, nous croyons fermement que l’éducation financière commence tôt. Avec le compte épargne “FUTURE”, nous offrons aux jeunes une opportunité unique de développer une discipline financière solide tout en leur fournissant les outils nécessaires pour atteindre leurs objectifs à long terme.

Comment ouvrir un compte “FUTURE” ?

L’ouverture d’un compte épargne “FUTURE” est simple et rapide. Les jeunes intéressés peuvent se rendre dans l’une de nos agences UBA ou visiter notre site web pour en savoir plus sur les étapes à suivre. Nos conseillers sont également disponibles pour fournir des informations complémentaires et aider les futurs titulaires à démarrer leur parcours financier en toute confiance.

Conclusion

Le compte épargne “FUTURE” de UBA Guinée est une solution financière idéale pour les jeunes qui souhaitent prendre en main leur avenir. En ouvrant un compte “FUTURE” aujourd’hui, vous faites un premier pas vers une vie financière stable et réussie. Ne manquez pas cette opportunité de préparer votre avenir avec UBA.

Pour plus d’informations, visitez notre site web ou rendez-vous dans l’une de nos agences UBA Guinée.

Merci de nous contacter sur les numéros suivants :

Appel : 669 797 977 / 629 463 696

WhatsApp : 610 10 10 58 / 610 10 10 59

Ou écrivez-nous sur le mail : cfcguineateam@ubagroup.com