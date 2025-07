Dans un communiqué publié ce mardi 22 juillet 2025, le Barreau de Guinée a apporté des précisions concernant le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) de la session 2021.

Il exprime son regret face aux contestations persistantes de certains candidats recalés, qui remettent en cause la régularité du concours.

Le Barreau souligne que les auteurs de ces contestations ne sont pas des candidats exclusifs à la session 2021, mais ont échoué à trois sessions consécutives : 2016, 2018 et 2021.

« Conformément aux règles de déontologie et à l’exigence de compétence inhérente à l’accès à la profession d’avocat, ces postulants sont donc définitivement disqualifiés et, de ce point de vue, ne peuvent plus candidater à l’avenir », rappelle-t-il, en s’appuyant sur l’article 27 du décret D/2008/037 du 24 juillet 2008, qui précise que : « nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois (3) fois à l’examen du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat ».

Le Barreau accuse ces candidats, conscients de leur inéligibilité, de manipuler l’opinion publique via une structure qu’il qualifie d’« sans existence légale ».

« Ce groupe informel est exclusivement composé d’individus frustrés par leurs échecs répétés, qui cherchent par ce biais à forcer une intégration à la profession d’avocat en dehors de tout cadre légal », déplore le communiqué.

Le Barreau rappelle que toutes les copies d’examen de la session 2021 sont conservées et accessibles à tout candidat souhaitant les consulter.

Pour plus de transparence, il met au défi ces candidats d’accepter la publication de leurs copies dans les médias, « estimant qu’une telle démarche pourrait permettre à l’opinion d’être édifiée davantage sur les résultats proclamés ».

Par ailleurs, il rappelle son rôle strictement organisationnel dans le concours, précisant que « l’évaluation des candidats relève exclusivement d’un jury indépendant, composé de magistrats désignés par le ministre de la Justice et de professeurs de droit désignés par le Recteur ».

Enfin, le Barreau de Guinée appelle les autorités et les citoyens à ne pas se laisser influencer par des revendications « dénuées de légitimité et contraires à l’esprit d’excellence, de discipline et de probité qui régit l’accès à la profession d’avocat ».