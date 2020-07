La cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours Social entrepreneurship program (Sep) ont reçu leur prix, ce mercredi 22 juillet 2020, à Conakry.

Après les auditions du 13 au 17 juillet des 53 candidats présélectionnés par le jury constitué de spécialistes issus de l’écosystème entrepreneurial, le résultat a été donné ce mercredi. Ils sont 12 lauréats à raison de 2 par catégorie comme suit:

Agrobusiness (EFK et Bora Maale), Éducation (Karamo et Mboore E-learning), Culture et tourisme (Wali, la boutique itinerante et Air GNB). Transport et logistique (G Dumper et Colismart), Santé (Imata et Afriqcare), Technologie (Sontefa kit solaire pour tous et Moonsoft biodigesteur intelligent).

Sur 263 candidatures, 53 porteurs des projets ont été présélectionnés, scotchés et auditionnés du 13 au 17 juillet. Les 12 lauréats ont bénéficié chacun de 10 mille Usd en guise d’accompagnement dans l’exécution du projet.

Le Social entrepreneurship program est organisé par le Saden en partenariat avec la Banque mondiale, la Société financière internationale et en collaboration avec le programme de développement agricole intégré de la Guinée (Pdaig).