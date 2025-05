Dans le cadre de l’initiative GIGA, soutenue par l’UNICEF, le gouvernement guinéen prévoit de connecter à Internet quelque 2 200 écoles publiques, principalement situées en zones rurales.

À l’occasion de la célébration en différé de la Journée mondiale des télécommunications, le Premier ministre Bah Oury a exprimé sa volonté de voir cette connexion s’étendre aux établissements primaires aussi bien en milieu urbain que rural.

“C’est une ambition la plus louable, la plus démocratique au niveau classique, mais la plus moderne pour nous permettre d’utiliser le numérique à des fins de projets pédagogiques. Et vous alliez cela avec l’utilisation efficace et intelligente de l’intelligence artificielle pour que le savoir puisse être à la portée de tous. Les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons, des villes et des villages, ce sera un immense progrès”, a-t-il déclaré.

Pour concrétiser cette vision, le chef du gouvernement a appelé la ministre en charge et le Directeur général de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) à explorer, dans l’urgence, les moyens de rendre tout le territoire guinéen connectable.

“Cela permettra à nos écoles primaires, à nos enfants, à nos enfants, à nos enfants, de manière équitable, d’avoir la science, la connaissance à le porter”, a exhorté Bah Oury.