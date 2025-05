Lors d’un point de presse tenu ce jeudi 22 mai 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, Amara Camara, est revenu sur la récente déclaration du Premier ministre Bah Oury au sujet d’un éventuel couplage des élections présidentielle et législatives.

Tout en réaffirmant l’engagement des autorités à faire de 2025 une année électorale, il s’est abstenu de donner une date précise pour la tenue de ces scrutins.

“J’ai entendu récemment, c’est pour revenir sur une prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement, qui a dit que cette année, on va coupler telle ou telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conformément à la déclaration du secrétaire, une année électorale. Et la première des choses, c’est d’avoir une constitution. Quand nous aurons une constitution, on va faire des élections”, a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, le général Amara a insisté sur le respect de la date du 21 septembre, retenue pour la tenue du référendum constitutionnel. “Le 21 septembre de cette année, quand on aura une constitution, sur la base de la constitution, on va organiser des élections. Je l’ai dit tantôt, ça va être plus détaillé que toutes les institutions issues de la nouvelle constitution vont être mises en place. Ce qui devrait se faire par élection, effectivement, va se faire”, a-t-il ajouté.

Le ministre a également salué l’engouement suscité par le recensement biométrique en cours, y voyant un signal fort de la volonté collective d’un retour à l’ordre constitutionnel.

“Vous voyez aujourd’hui l’engouement et tout cela suscite d’aller vers des élections. Nous aussi, on le ressent, puisqu’on vit parmi nous. S’il y a demain une élection et nous le souhaitons vivement, nous voulons un État bâti sur une constitution. À l’issue, on va mettre des institutions en place. Un président sera élu, on aura une Assemblée nationale, on n’appellera plus notre CNT. Et CNT, on va l’appeler Assemblée nationale. Et ainsi de suite, toutes les élections sont issues. Nous voulons effectivement aller vers une normalisation”, a-t-il martelé.

Pour le général Amara Camara, sous le régime du CNRD, la Guinée, à travers ses ressources, attire non seulement des investisseurs mais inspire également d’autres pays à travers le monde.

“La machine se met en place. Il y a tellement d’institutions qui ont envie que cette situation-là se normalise à jamais pour venir travailler et apporter le bonheur aux Guinéens, que nous-mêmes, si on pouvait faire des élections demain, on allait le faire. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs”, a conclu Amara Camara.