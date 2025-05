Dans le cadre d’une vaste opération de régulation du secteur minier, les autorités guinéennes ont récemment retiré plusieurs permis d’exploitation à des sociétés opérant sur le territoire national. Une décision qui, au-delà de ses implications économiques, engendre de lourdes conséquences sociales, notamment une vague importante de pertes d’emplois dans ce secteur stratégique.

Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, s’est exprimé sur le sujet ce jeudi, lors d’une conférence de presse. Il a reconnu l’impact humain de cette mesure, tout en assurant que des solutions sont en cours d’élaboration pour accompagner les populations touchées.

« Nous sommes pleinement conscients que le retrait de ces permis entraîne la suppression de nombreux emplois », a déclaré Amara Camara. Il a également souligné que cette décision « affecte directement des familles », illustrant la gravité des conséquences sociales du processus.

Face à cette situation, le porte-parole de la présidence a annoncé que des mécanismes d’appui sont en cours de conception pour les travailleurs concernés.

« Des mécanismes sont en train d’être mis en place afin de réorienter les personnes concernées », a-t-il expliqué, tout en précisant qu’il serait encore « prématuré à ce stade d’en dévoiler tous les détails ».

Il a toutefois tenu à rassurer l’opinion : « Mais soyez assurés que des mesures concrètes seront prises », a-t-il ajouté.

Pour mémoire, plus d’une centaine de sociétés minières ont vu leurs permis ou concessions retirés dans le cadre de cette réforme engagée par les autorités de la transition, qui affirment vouloir mieux encadrer le secteur et lutter contre les pratiques jugées non conformes.