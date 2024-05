L’ancien président de la commission santé à l’Assemblée nationale alerte sur les maladies auxquelles sont exposés les citoyens pendant la période hivernale.

Cette année, la saison des pluies débutent dans un contexte où les rues de Conakry sont inondées d’ordures et les caniveaux sont bouchés.

Ce qui constitue une menace pour la santé de la population. C’est pourquoi, Dr Ben Youssouf Keita appelle les autorités à prendre des précautions pour mettre les citoyens à l’abri des risques.

“Ma recommandation c’est d’abord au gouvernement à travers le ministère de l’Administration du territoire qui a des services déconcentrés jusqu’au niveau des préfets et les délégations spéciales. Ils doivent disposer de moyens matériels et financiers pour curer les caniveaux et débarrasser Conakry des ordures. Mais aussi au ministère de la santé de faire en sorte que l’information passe partout pour que l’eau qu’on consomme soit propre parce que pendant la saison pluvieuse il y a la maladie qui contamine à travers l’eau et à travers les mains. Le ministère de la santé doit faire en sorte qu’il y ait beaucoup de sureau, c’est-à-dire le produit qu’on met dans certaines solutions pour pouvoir boire”, recommande le médecin.

A Conakry, ce n’est pas tous les ménages qui disposent des forages. Certaines familles utilisent l’eau de puits. Ben Youssouf Keita recommande aux populations d’utiliser les sureaux pendant cette période où il est facile de contracter des maladies.

“Il faut que les citoyens sachent que les maladies comme le choléra sont obtenues à travers les mains sales. Il faut éviter que les enfants pataugent dans les eaux sales. Donc il faut se laver les mains correctement avant de manger, il faut laver les fruits et légumes avant de les consommer. Dès que vous sentez des signes de diarrhée, courrez directement et allez au centre de santé le plus proche”.