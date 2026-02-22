Le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN), Lansana Kouyaté, s’est exprimé sur la « main tendue » du président Mamadi Doumbouya lors de son discours d’investiture. L’ancien Premier ministre se dit ouvert à cette initiative, à condition qu’elle soit sincère et guidée par l’intérêt supérieur de la nation.

Dans une vidéo diffusée sur les canaux officiels du parti, le leader du PEDN affirme être disposé à répondre à l’appel du chef de l’État, tout en subordonnant toute décision à une concertation interne et à la crédibilité de la démarche.

« Concernant la main tendue du président de la République, je précise que si elle est sincère et guidée par l’intérêt supérieur du peuple, la décision appropriée sera prise de manière responsable et collective par le Bureau exécutif national et le Bureau politique de l’Espoir », a-t-il déclaré.

Dans le même message, Lansana Kouyaté a appelé ses militants à rester mobilisés, réaffirmant l’engagement de son parti dans le combat politique.

« Je vous invite à rester mobilisés, unis et disciplinés. Le PEDN avance avec conviction, responsabilité et fidélité à ses valeurs. Un trébuchement, à quelque niveau que ce soit, ne nous fera pas perdre l’espoir. Son nom, c’est l’espoir. Son nom, c’est aller jusqu’à la conquête du pouvoir pour donner le meilleur de lui-même au peuple de Guinée », a-t-il martelé.

L’ancien chef du gouvernement a également salué la discipline des militants lors des dernières échéances électorales. « Le respect strict de la consigne du Parti a démontré, une fois encore, la maturité politique du PEDN et sa capacité à agir dans l’intérêt supérieur de la nation », s’est-il félicité.

Dans la perspective du renforcement des structures du parti, Lansana Kouyaté a annoncé le déploiement prochain de missions d’inspection sur l’ensemble du territoire national.

« Ces missions visent à évaluer nos structures, à écouter la base et à consolider notre organisation », a-t-il précisé, invitant responsables et militants à leur réserver un accueil « fraternel, responsable et discipliné ».