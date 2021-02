La lutte contre le détournement des derniers publics est loin d’être une priorité pour les autorités guinéennes. D’un scandale à un autre, le maire de la commune de Ratoma est accusé de complicité avec ses conseillers de détournement de fonds publics.

Au moment où le chef de l’État promet de »gouverner autrement » afin que chaque citoyen tire profit des ressources du pays, les déballages de scandales financiers ne font qu’augmenter. Le dernier en date est celui de Ratoma. Passy Condé, conseiller communal de l’UFDG à la commune de Ratoma et président de la commission jeunesse, sport, arts et culture, a révélé à travers son compte Facebook que « des conseillers communaux revendent des domaines et se partagent les sous en complicité avec le maire Issa Soumah ». Le conseiller a par la suite fini par supprimé le post.

« Depuis 2019 jusqu’à nos jours, le conseil communal n’a tenu qu’une seule session. Et cette session n’était qu’extraordinaire, convoquée par le maire juste pour parler du P.A.I, qu’on doit mettre en place, parce que l’Etat doit débloquer des fonds pour les communes. Pourquoi je parle de détournement ? Aujourd’hui, nos collègues conseillers sont en train d’acheter des voitures, ils sont logés dans des immeubles ici qui sont payés à 2 millions GNF et plus. Nous, nous nous battons pour le développement de la commune. On ne se bat pas pour notre intérêt. Nos prérogatives sont piétinées. Quand tu parles, on te demande de te taire… Je vais faire quelques révélations : par exemple, la rénovation du bureau du maire s’élève à plus de 300 millions GNF. Aujourd’hui, nous sommes informés qu’il y a la majorité des conseillers qui ont signé une attestation en catimini disant qu’ils ont donné leur avis pour la rénovation du bureau. Ce n’est pas passé au conseil communal. Je parle de détournement pourquoi ? Parce qu’on n’a aucune visibilité sur la gestion économique de la commune de Ratoma. C’est cela la vérité. L’instance la plus appropriée pour évoquer le problème, c’est mon parti. Ils ont interpelé ces gens-là, ils n’ont pas daigné accepté. «Un conseiller a détourné les recettes de 3 mois du marché de la Cité Enco5, le bureau du maire de Ratoma a été rénové à 95.000.000 GNF, ils ont surfacturé à de plus de 300.000.000 GNF. Ils font signer quelques conseillers moyennant 200.000 GNF, dans les quartiers sans passé par le conseil. Pour l’exercice 2019-2020, l’État a débloqué 2 milliards 500 millions GNF comme budget de fonctionnement. A part le petit clan, même une simple réunion d’information n’a pas été tenue. Nous voulons savoir comment ce budget avait été géré… ».

Joint au téléphone ce lundi pour avoir sa version, le maire Issa Soumah n’a pas trop accordé de l’importance à cette information. Pour lui, le conseiller communal ne fait que raconter des »bêtises »: « Moi je ne vais pas parler de ça. Il n’y a rien. Détournement de fonds? Est-ce qu’on a eu des fonds qui ont été alloués par l’Etat ? Y a-t-il eu de subvention pour des communes ? Il faut bien vous renseigner. »

« C’est des histoires qu’il raconte. C’est fini ça. Je suis en réunion au gouvernorat », a-t-il coupé court.