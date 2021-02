Après le départ du cardinal Robert Sarah, au poste de préfet de Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements qu’il occupait depuis 2014, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a travers sa page Facebook a salué la bravoure du religieux.

«Il m’est agréable de rendre un hommage appuyé à notre compatriote, le Cardinal Robert Sarah qui, par sa foi, son travail, sa rigueur et son indépendance d’esprit, s’est hissé au sommet de la hiérarchie de l’Eglise chrétienne. Ce fils de Koundara, qui assumait jusque-là, au Vatican, l’importante fonction de Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, vient de prendre sa retraite. Il convient de rappeler qu’entre autres, cette figure catholique dont tous les guinéens respectent le courage et l’honnêteté intellectuelle, avait été élevée, à Rome en 2012, au rang de Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur, en raison de «son engagement pour la démocratie, la solidarité et la lutte contre la corruption en Afrique».

Monseigneur, pour défendre ces valeurs sérieusement malmenées dans notre pays, la Guinée a plus que jamais besoin de vous», a écrit le principal opposant guinéen.