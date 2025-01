Winning Simandou 1, la nouvelle plateforme flottante de transbordement qui permettra d’exporter le minerai de fer de Simandou a été livrée, à Yangtzé, en Chine. Commandée par Winning International Group, en partenariat avec China Baowu, la plateforme flottante de transbordement « Winning Simandou 1 » a été officiellement livrée ce 19 janvier 2025 par les chantiers navals de Nantong Tongmao.

La cérémonie a réunit de nombreux invités prestigieux dont M. Sun Siyuan, vice-président exécutif de Winning International Group, M. Cao Chuangen, vice-président senior de Baowu Resources, M. Jiang Guanghua, président des chantiers navals de Nantong Tongmao. Etaient également présents des représentants de Shunyang SA., de Bureau Veritas, des instituts de conception navale, ainsi que des équipes de supervision et de réception.

Dans son discours, M. Sun Siyuan, vice-président exécutif de Winning International Group, a indiqué que cette nouvelle plateforme flottante de transbordement avait été baptisée « Winning Simandou 1 » en l’honneur des efforts conjoints, déployés depuis 2019 par Winning et l’ensemble de ses partenaires, notamment Baowu, dans le cadre du développement du projet Simandou, qui contient la plus grande réserve de fer de haute qualité encore inexploitée.

Sun Siyuan a déclaré : « Cette plateforme flottante de transbordement constitue un élément clé de notre flotte maritime dédiée au projet Simandou. Ce projet de valorisation minière et de construction d’infrastructures intégrées ne revêt pas seulement une importance stratégique pour la Guinée, il incarne également une initiative de coopération internationale favorisant le développement économique, social et environnemental. Chez Winning International Group, nous sommes honorés de participer à ce projet et de collaborer étroitement avec tous les partenaires, notamment Baowu et le gouvernement Guinéen, pour y apporter énergie et valeur ajoutée ! » Cao Chuangen, vice-président senior de Baowu Resources, a également pris la parole. Il a exprimé ses chaleureuses félicitations pour la livraison dans les délais de la plateforme et a rappelé que le projet Simandou, particulièrement important pour China Baowu, constituait l’un des premiers projets miniers réalisés par l’entreprise à l’étranger. Il a souligné que ce projet jouera un rôle crucial dans le renforcement de la résilience et de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie du fer et de l’acier en Chine. M. Cao Chuangen a ajouté : « Winning International Group, entreprise de renommée mondiale dans les secteurs maritime et minier, est notre partenaire stratégique dans le projet Simandou. Baowu Resources et Winning International Group travaillent main dans la main pour garantir la mise en service du projet Simandou dans les délais. »

La construction des infrastructures intégrées du projet Simandou, notamment un chemin de fer de 600km et un port, progresse rapidement et permettra d’acheminer le minerai extrait dans le sud-est du pays vers sa façade maritime au nord-ouest, où le transbordement en mer sera un maillon essentiel à l’exportation du minerai.

Sun Zhijun, vice-président de Winning International Group, et Jiang Guanghua, président des chantiers navals de Nantong Tongmao, ont procédé à la signature officielle de la livraison de la plateforme « Winning Simandou 1 ».

Après la cérémonie, les invités ont pu visiter la nouvelle platefome. Mme. Liu Min, représentante de l’équipe financière de Winning Ship Management, a eu l’honneur de d’être la première à monter à bord.

La livraison, dans les délais impartis, de la plateforme flottante de transbordement « Winning Simandou 1 » est le fruit d’une coopération étroite et d’efforts constants entre les chantiers navals de Nantong Tongmao et les équipes de Winning. Cela marque également un nouveau chapitre dans la collaboration renforcée entre Winning International Group et China Baowu. L’alliance stratégique de ces deux géants, respectivement dans l’industrie de la logistique maritime et de la chaîne de valeur de l’acier, pose les jalons d’un achèvement des travaux et d’une entrée en production de la mine de Simandou fin 2025.