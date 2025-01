La troisième journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce mardi à Conakry avec deux rencontres à l’affiche. Au stade Petit Sory de Nongo, le Hafia FC contre Loubha FC et Guinée Foot Élite face au Horoya AC au stade de Coleah.

Le Hafia FC domine le Loubha FC (2-0) Après sa large victoire face au champion en titre à Kankan, le Hafia FC a décroché son premier succès de la saison à domicile. Devant leurs supporters, les Vert et Blanc se sont appuyés sur leur avant-centre en forme, Mohamed Saliou Bangoura (Aloba), auteur de l’ouverture du score, son cinquième but en deux matchs. Mohamed Bangoura (Cantona) a également trouvé le chemin des filets pour sceller une victoire 2-0. Avec 6 points au compteur après trois journées, le Hafia FC se relance dans la course.

Pas de vainqueur dans le derby de Matam Le stade de Coleah a été le théâtre du derby de Matam entre Guinée Foot Élite, promu cette saison, et le Horoya AC. Cette rencontre s’est soldée par un score nul et fermé. Le Horoya AC comptabilise 5 points après 3 matchs disputés. Le champion en titre de la Ligue 2, Guinée Foot Élite totalise de son côté 2 points après deux matchs nuls et une défaite enregistrée la journée précédente.