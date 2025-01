Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bogola Haba, a exprimé sa préoccupation concernant le taux de chômage qui touche la jeunesse guinéenne. Selon lui, le gouvernement met en place des moyens conséquents pour promouvoir l’employabilité des jeunes.

Le ministre précise que c’est dans ce cadre qu’une priorité est donnée aux jeunes dans le programme Simandou 2040, qui a pour objectif de permettre à chaque jeune de trouver un emploi.

“Ça devrait être impossible en 2040 de trouver un jeune de plus de 25 ans qui n’a pas un pouvoir d’achat”, a déclaré le ministre dans l’émission “On fait le point”.

Le ministre Bogola Haba a avancé des chiffres par rapport au chômage, tout en soulignant que la jeunesse constitue la couche la plus touchée par ce phénomène.

“Aujourd’hui, la jeunesse représente plus de 50 % de la population. Parmi eux, plus de 35 % sont en chômage. C’est pourquoi nous avons défini dans un document les trois axes principaux pour résoudre ce problème et qui constituent les solutions”, a précisé le ministre.

La première de ces solutions est de prévoir la création de 10 % des emplois futurs d’ici 2040, en se concentrant sur l’état de prévention pour mieux anticiper les besoins du marché du travail.