Pour la seconde journée du groupe D, la Guinée et la Zambie s’affrontent dans une petite finale à Limbé, avec pour enjeu une place qualificative pour les quarts de finale du CHAN 2020. Dans ce duel de meneurs charismatiques et de serials buteurs, revenons sur les principaux atouts de deux des sélections les plus spectaculaires du tournoi.

Emmenées par Collins SIKOMBE et par Morlaye SYLLA, la Guinée et la Zambie s’affrontent demain au Stade Omnisports de Limbé. Deux équipes qui ont réalisées des entames spectaculaires et sont déjà à la porte de la qualification.

Le métier des Zambiens…

La Zambie a su compter sur son duo Sikombe – Chabula pour obtenir ses premiers points. Le capitaine Collins SIKOMBE, en véritable meneur, constitue une lame fine dans l’entre jeu des Chipolopolo. A l’origine de l’ouverture du score sur pénalty face à la Tanzanie (63e, 1-0), il a ensuite impeccablement servi son attaquant Emmanuel CHABULA pour le break (71e, 2-0). Ce véritable chasseur de but, courtisé notamment en France, est l’arme première de cette équipe zambienne comme en témoigne sa somptueuse reprise de volée, qui s’aligne jusque là parmi les meilleurs buts de la compétition.

Fort de son jeu compact, extrêmement rude, d’une attaque très précise et d’un entraîneur expérimenté, qui s’est d’ailleurs montré assez insatisfait de la première copie de son équipe, la Zambie est sans doute l’une des équipes à battre de cette compétition. Elle n’a pas forcément besoin de posséder le ballon pour remporter un match. Sa défense rugueuse, très imperméable est un atout majeur. Devant, c’est la cerise, une opportunité, aussi petite soit elle, suffit aux hommes de « MICHO » pour sceller le sort de ses adversaires. La renommée de ces hommes sur le continent ne souffre d’aucune contestation, une équipe pas forcément beau à voir, mais diablement efficace. Un autre chapitre d’une glorieuse épopée? …

Le talent ou l’insouciance des guinéens…

La Guinée a eu en face un adversaire moins costaud, certainement la plus faible de ce groupe D. Cependant, le Syli Local a les mêmes arguments que son homologue zambien. Une équipe dotée d’un milieu de terrain très technique, emmené par un numéro 10 aussi dévoué dans la construction, qu’appliqué dans la finition. Morlaye SYLLA, révélé au grand public durant les Coupe d’Afrique des Nations et Coupe du Monde U17 en 2015, devenu deux ans plus tard une attraction lors du mondial U20 2017 en Corée, cette jeune pépite est resté fidèle à lui-même. Un football attrayant qui allie spectacle et efficacité, comme on l’a vu face à la Namibie, où il a inscrit un but somptueux et fini meilleur joueur de la rencontre. A ses côtés, Mory KANTE et Mohamed COUMBASSA. Le premier, un ouvrier infatigable qui ratisse tous les ballons. Au départ de toutes les constructions basses, le numéro 18 guinéen a émerveillé contre la Namibie. Sa passe décisive pour Morlaye SYLLA sur le deuxième but guinéen atteste de son implication dans les phases offensives également. COUMBASSA, s’occupe lui de couvrir les espaces que laissent les mouvements incessants de ces coéquipiers. Très juste techniquement, il offre des appuis sûrs à ses partenaires. Ce n’est pourtant pas un premier choix à ce poste. Puisque le capitaine de l’équipe, Jean MOUSTÉ, malade durant la majeure partie de la préparation et logiquement remplaçant lors de cette première, évolue dans le même registre. Ou encore Ismael CAMARA, candidat sérieux dans l’entre jeu qui a bonifié son peu de temps de jeu en délivrant une passe décisive pour Yakhouba Gnagna BARRY. Comme pour dire que les places sont chères.

Tout de même, la Guinée devra affichée plus de sérénité sur le plan défensif, notamment sur les coups de pied arrêtés où elle s’est bien fait bougé par les Namibiens.

L’enjeu…

Une victoire chacune, même si la Guinée part avec un meilleur avantage au goal-average grâce à ses 3 buts inscrits face à la Namibie, contre 2 pour la Zambie face à la Tanzanie. Cependant, les deux équipes gardent la même chance de se qualifier en cas de victoire demain soir. Un nul laissera des marges pour les deux autres équipes de la poule, qui ont encore leurs destins en main.

Le rendez-vous…

Ce samedi à partir de 16h GMT du côté de Limbé, tous les ingrédients seront réunis pour un match électrique qui sera déterminant dans ce groupe D. La Guinée, première de sa poule, essayera de rééditer son exploit de 2016 durant le CHAN rwandais (éliminer la Zambie), même si cette fois, une défaite ne serait pas synonyme d’élimination pour les Chipolopolo.