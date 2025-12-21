Le rendez-vous majeur du football africain est enfin lancé. Le Maroc et les Comores ont donné le coup d’envoi de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, ce dimanche au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat. Privée de son capitaine, Achraf Hakimi, pour ce match inaugural, la sélection marocaine a lancé sa compétition par une victoire.

Le Royaume du Maroc vibre désormais aux couleurs de l’édition 2025 de la plus prestigieuse compétition sportive du continent. Le pays hôte porté par ses milliers de supporters a assuré son début de compétition en s’imposant (1-0), face aux Comores

Entame réussie pour Maroc

Le géant Complexe Sportif Prince Moulay-Abdellah a été la théâtre du premier succès des Lions de l’Atlas pour cette édition 2025. Après un début de match timide marqué par un penalty loupé par l’attaquant Soufiane Rahimi, les marocains ont attendu la seconde période pour trouver le chemin des filets.

10 minutes après la reprise, Brahim Diaz a ouvert le score pour les siens. Pour sa première participation en Coupe d’Afrique des Nations, l’attaquant du Real Madrid devient ainsi le premier buteur de cette édition.

La suite sera plus simple et fructueuse pour les hommes de Walid Redragui qui doublent la mise à la 74eme minute. Rentré quelques minutes plutôt, l’attaquant évoluant à Olympiacos s’illustre par une magnifique retournée acrobatique qui ne laisse aucune chance au gardien Comorien.

Portés par plus de 60.000 supporters, les lions de l’Atlas s’imposent 2-0 et lancent parfaitement leur compétition à domicile.

Côté comorien, le bloc bas n’a pas suffit pour résister face au pays hôte.

Le Maroc fera sa deuxième sortie, vendredi prochain face au Mali au complexe sportif Moulay-Abdellah de Rabat, tandis que les Comores défieront la Zambie, au stade Mohamed V de Casablanca.