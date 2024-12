Condamné à sept ans de prison par la justice américaine en 2019 pour avoir réduit en esclavage une jeune femme pendant 16 ans, Mohamed Touré et son épouse Denise Cros-Touré (photo) sont libres et seront bientôt en Guinée.

Des petits malins ont déjà commencé à s’organiser en mouvement de soutien afin de se faire de l’argent quitte à racketer. “Le Bureau politique national du PDG-RDA est honoré par le soutien et la confiance que le peuple de Guinée a toujours porté au Président Ahmed Sékou Touré et ses compagnons”, a réagi le parti.

“Cependant, le BPN est indigné par le comportement de racket dont certaines personnes mal intentionnées se livrent pour demander des contributions en faveur d’une organisation de soutien pour l’arrivée prochaine du secrétaire général le camarade Mohamed Touré. Le BPN informé de cette situation déplore de tels actes, tout en restant fidèle et respectueux des principes moraux qui lui interdisent des pratiques mercantilistes et séditieuses qui ne l’honorent pas, flétrit un tel comportement. En conséquence, le BPN met en garde et invite les donateurs à s’abstenir de toute action contributive du genre et en appelle à une vigilance renforcée”, a martelé le PDG RDA dans un communiqué.