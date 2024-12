Kidnappés dans la nuit du 9 juillet 2024, les activités Foniké Mengué et Billo Bah sont introuvables. Alors qu’une équipe mixte de la gendarmerie et des éléments des Forces spéciales est mise en cause, le ministre de la Justice a laissé entendre que les forces de défense et de sécurité ne sont pas mêlés aux cas d’enlèvements.

Tout en admettant que la récurrence de cas de kidnapping ébranle les fondements de la société, le ministre Yaya Kairaba Kaba soutient que chaque fois qu’un cas est posé, la justice a réagi. “C’est une nouvelle forme de criminalité qui, de façon récurrente, est en train de s’implanter dans notre pays. On a même du mal à qualifier les choses. Certains parlent d’enlèvement, d’autres parlent d’absence. D’absence, on évolue et on parle de disparition. De disparition, on ajoute disparition forcée, kidnapping. Tout cela ébranle les fondements de la société. Ces kidnappings, ces enlèvements, des malfrats qui n’ont aucune liaison avec l’armée se camouflent dans les tenues et viennent commettre leur forfait et on dit c’est les militaires qui l’ont fait parce que tout simplement on a vu les tenues. Des enquêtes sont en cours. Ce que je dis là cela a été prouvé”, a fait savoir le Garde des Sceaux dans l’émission On fait le point

Et d’ajouter : “Des malfrats ont été, à un moment donné, arrêtés et interrogés et ont reconnu qu’ils ne sont pas militaires. Ils utilisent souvent des armes de fabrication locale et ceux qui utilisent des armes modernes les obtiennent par des complicités quelquefois dans l’armée. Mais ce n’est véritablement pas les militaires qui opèrent en tant que tels pour venir attaquer une famille ou enlever une personne”, a souligné le ministre.