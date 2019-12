Moyenne Guinée : 40 jeunes outillés en techniques entrepreneuriales

Les 20 et 21 décembre, 40 jeunes, dont 16 filles, venus des préfectures de Pita, Mamou et Dalaba, ont suivi une formation, à Dalaba centre, sur la mise en pratique de leurs idées de projets. Cet atelier d’idéalisation et de créativité des jeunes s’inscrit dans le cadre du programme INTEGRA qui couvre l’axe Conakry-Mamou-Labé.

Ces 40 jeunes avaient postulé pour intégrer le parcours d’accompagnement, initié par le PNUD dans le cadre du Programme INTEGRA. Cet atelier vise à leur permettre d’affiner leurs idées de projet entrepreneuriales et/ou de développer des pistes d’évolution et de consolidation de leurs entreprises déjà en activité.

Selon El hadj Mamadou Diallo, Coordinateur du Programme INTEGRA-PNUD, cette formation a pour objectif de renforcer les capacités de jeunes potentiels entrepreneurs dans la structuration et pour mieux peaufiner leurs idées de projet.

Plus loin, El hadj Diallo a fait savoir que ces 40 jeunes vont suivre un processus de sélection pour participer à l’accompagnement du programme INTEGRA à travers les incubateurs et bénéficier de financements d’autres partenaires.

Lors de la première journée, les participants, répartis en groupe, ont travaillé autour des thématiques ou d’idées de projets en lien avec la modernisation de l’agriculture, la collecte et la transformation des déchets, les nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’énergie et l’agro-business sous le coaching des formateurs de Osez innover, Ose ton Emploi, Saboutech et Jatropha.

Dans son intervention, Karamo Kaba, Secrétaire général de la préfecture de Dalaba, chargé de l’Administration, a salué l’initiative de l’Union européenne et du PNUD : « Grâce ces institutions, les jeunes peuvent monter leurs projets sur place et éviter de s’aventurer dans la Méditerranée, car nous connaissons tous les conséquences de cette aventure. L’UE et le PNUD aident la jeunesse à se prendre en charge en créant leurs entreprises. Une chose que je salue très sincèrement au nom du Gouvernement. Avec l’appui de ces partenaires, le flux migratoire de la Guinée vers l’Occident sera considérablement réduit. Car ce phénomène constitue une réelle préoccupation pour le Gouvernement. C’est pourquoi, nous saluons vivement l’accompagnement des partenaires bi et multilatéraux plus particulièrement le PNUD et l’Union européenne. »

Pour rappel, c’est dans un contexte marqué par la rareté et de recul de l’emploi salarié, et la tentation vers l’immigration clandestine, que la Délégation de l’Union européenne en Guinée a confié à l’Agence belge de développement (Enabel) en Guinée l’exécution d’un Projet d’Intégration socio-économique des migrants potentiels et retournés par la création d’emploi sur l’axe Conakry – Kindia – Mamou – Labé (programme Intégra-Enabel) en Co-délégation avec deux agences des Nations-Unies que sont le PNUD et UNCDF.