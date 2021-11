M’mah Sylla, la fille qui avait été violée par des médecins dans un cabinet médical à Enta dans la haute banlieue de Conakry, a succombé, ce samedi 20 novembre 2021 à Tunis, après avoir subi une 7ème opération. Depuis l’éclatement de cette agression sexuelle, les réactions d’indignation fusent de partout.

Après avoir subi plus de quatre opérations en Guinée, la jeune M’mah Sylla a été évacuée à Tunis en Tunisie suite à une mobilisation de fonds pour la soutenir. Mais à la 7ème opération, elle a succombé. L’ONG « Mon Enfant Ma Vie » qui suivait ce dossier de près se dit indigné par la mort douloureuse de cette fille de 25 ans. « Nous avons le regret d’annoncer que notre combattante M’mah Sylla, la jeune fille qui a été victime de viol par des médecins et ensuite opérée par ces derniers pour la faire avorter, est décédée ce soir à Tunis après une 7ème opération qu’elle a subie cette semaine », a écrit l’ong sur sa page Facebook, avant de demander que justice soit faite dans cette affaire qui a suscité colère et indignation sur la toile.

Il faut rappeler qu’une procédure judiciaire avait été ouverte pour traquer les auteurs et les traduire en justice. Parmi les quatre médecins qui ont des implications dans cette affaire, trois ont été interpellés et l’autre est en cavale.

On note également que l’Ordre national des Médecins de Guinée avait condamné l’acte avant de promettre d’être aux côtés de la victime. Par la voix de son Président, Pr Hassan Bah avait déclaré qu’après vérification, « nous avons constaté que les mis en causes ne sont pas répertoriés au niveau de notre institution. A notre avis, la réponse est claire : il s’agit de délinquants sexuels ayant commis un viol collectif dans l’exercice illégal de la profession médicale. Le viol est un crime imprescriptible. Lorsqu’il est commis par un agent de santé, qui profite de sa position ascendante et de la vulnérabilité de la victime, cela constitue une circonstance aggravante. Nous ne devons pas nous tromper de cible, il ne s’agit nullement d’un procès de médecins, mais celui de délinquants sexuels.»