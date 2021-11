M’Mah Sylla, la jeune fille de 25 ans qui avait été droguée puis violée par des médecins dans une clinique au quartier Enta, dans la banlieue de Conakry, est décédée tard hier samedi 20 novembre 2021 en Tunisie, où elle a été évacuée pour des soins intensifs. Une nouvelle qui attriste et choque Sidya Touré.

Elle est décédée à la 7e opération. Une mort qui a choqué plus d’un. Le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR) se dit »attristé et heurté » par cette mort douloureuse. C’est pourquoi, Sidya Touré réclame justice pour M’mah Sylla. Le président de l’UFR l’a dit à travers son compte Twitter ce dimanche 21 novembre 2021: « Triste et choqué d’apprendre que la dame M’Mah Sylla a succombé après une septième opération en Tunisie. Elle aurait été violée par des prétendus médecins et subie des interventions ratées. Justice pour elle et pour toutes les femmes victimes de telles agressions. #StopAuViol », a-t-il exigé.