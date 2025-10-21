Le mystère autour d’une éventuelle candidature du président de la Transition, Mamadi Doumbouya, semble se dissiper. Selon des informations révélées par Guineenews, la quasi-totalité des 368 présidents des délégations spéciales des communes rurales et urbaines auraient signé les fiches de parrainage en faveur du chef de l’État.

Cette démarche, qui intervient à quelques jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature fixé au 2 novembre prochain, relance les spéculations sur les intentions réelles du colonel Doumbouya.

Conformément à l’article 128 du Code électoral, les dossiers doivent en effet être déposés au greffe de la Cour constitutionnelle au plus tard 55 jours avant la date du scrutin présidentiel, prévu le 28 décembre 2025.

Pour l’heure, le président de la Transition n’a toujours pas officialisé sa candidature.

En décembre 2022, il avait pourtant affirmé que ni lui, ni aucun membre de son gouvernement ne se présenterait à l’élection devant marquer la fin de la Transition.