Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a officiellement fixé le calendrier de la campagne en vue du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. L’annonce a été faite à travers un décret diffusé ce mercredi 20 août sur la télévision nationale.

Selon ce texte, la campagne électorale s’ouvrira le dimanche 24 août à minuit et s’achèvera le 18 septembre à la même heure. Durant cette période, toutes les manifestations et réunions publiques devront se tenir dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

La Haute Autorité de la Communication (HAC) est chargée de garantir l’égalité d’accès aux médias publics et privés pour l’ensemble des opinions. Les règles relatives à la production, à la diffusion et à la publication des programmes de campagne restent encadrées par la législation en vigueur.

Le décret précise également que plusieurs membres du gouvernement sont tenus de veiller à son application. Sont notamment concernés les ministres en charge de l’Administration du Territoire, des Affaires étrangères, de la Justice et des Droits de l’Homme, de l’Information et de la Communication, de l’Économie et des Finances, de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que celui de la Défense nationale.