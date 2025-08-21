Le gouvernement guinéen a réagi ce jeudi 21 août 2025 au glissement de terrain survenu dans la nuit de mercredi à jeudi à Manéah.

Dans un communiqué signé par son porte-parole, Ousmane Gaoual Diallo, l’exécutif indique que « le sinistre a provoqué l’effondrement de plusieurs habitations ». Selon l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), le bilan provisoire fait état de onze (11) personnes décédées et dix (10) blessés, « tous pris en charge à l’hôpital de Coyah ».

Le gouvernement précise que « dès les premières heures, l’État a mobilisé des équipes du bataillon de génie militaire, de la protection civile, de l’Agence nationale de gestion des catastrophes humanitaires, de la Croix-Rouge, ainsi que des unités de police, de gendarmerie et de l’armée ».

D’importants moyens logistiques ont été déployés afin d’appuyer les opérations de secours, conduites « en étroite collaboration avec les habitants du quartier, qui orientent les équipes vers les zones les plus à risque ».

En outre, l’exécutif adresse sa « profonde compassion et toute sa solidarité aux familles des victimes de ce drame ». Il assure que « l’État reste pleinement engagé aux côtés des populations affectées et continuera de mobiliser tous les moyens nécessaires pour porter assistance aux sinistrés ».

Enfin, le gouvernement appelle les citoyens « au calme et à la sérénité, le temps que les secours poursuivent leurs interventions ».