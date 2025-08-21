Le Conseil national de la Transition (CNT) a adopté, à l’unanimité, ce mercredi 20 août 2025, une loi modifiant la loi L/2025/008/CNT du 28 février 2025, relative à la ratification d’un accord de financement destiné à la transformation du système de santé en Guinée.

Cette modification concerne l’accord initial conclu entre la République de Guinée et l’Association internationale de développement (IDA), pour un montant global de 95 millions de dollars américains, signé le 1er octobre 2024 et validé par le CNT lors de sa plénière du 28 février 2025.

Le nouveau texte autorise désormais la ratification de :

l’accord de financement (crédit IDA n°7635 GN) d’un montant de 85 millions de dollars, conclu entre la République de Guinée et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), ainsi que l’IDA ;

l’accord de don GFF n°DFOC 5993, d’un montant de 10 millions de dollars, conclu entre la République de Guinée et la BIRD/IDA, agissant en qualité d’administrateur du Fonds fiduciaire multidonateurs du Mécanisme de financement mondial pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents (Global Financing Facility – GFF).

Cette adoption constitue une étape décisive dans la mise en œuvre du projet de transformation du système sanitaire guinéen. Elle vise à améliorer l’accès aux soins, à renforcer les infrastructures et à garantir une meilleure prise en charge des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants.