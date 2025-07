L’armée de l’air guinéenne renforce ses capacités opérationnelles. À travers un décret lu ce lundi 21 juillet 2025 à la télévision nationale, le président de la transition a annoncé la création d’un escadron de drones (Esdro), rattaché au chef d’état-major général des armées.

Selon l’article 1er du décret, l’Esdro est institué au sein des Forces armées guinéennes et placé sous l’autorité organique du commandement de la base aérienne principale de Conakry. Sur le plan opérationnel, il dépend du poste de commandement interarmé, via le centre de commandement et de conduite des opérations aériennes (C-30A).

Basé à Conakry, l’escadron disposera d’escadrilles déployées sur les bases aériennes secondaires, en appui aux régions militaires, sous la coordination de l’état-major de l’armée de l’air.

Le décret précise que les missions, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’escadron seront définis ultérieurement par un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale.