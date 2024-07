Le président sortant, Joe Biden, a annoncé son retrait de la course à la présidentielle américaine du 5 novembre 2024.

Dans une lettre adressée aux Américains, dont Guinee360 a obtenu copie, Joe Biden a d’abord fait l’éloge de son bilan à la tête des États-Unis. “Au cours des trois dernières années et demie, nous avons fait de grands progrès en tant que nation. Aujourd’hui, l’Amérique possède l’économie la plus forte du monde. Nous avons réalisé des investissements historiques dans la reconstruction de notre nation, dans la réduction du coût des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées et dans l’extension des soins de santé abordables à un nombre record d’Américains. Nous avons fourni des soins essentiels à un million d’anciens combattants exposés à des substances toxiques, adopté la première loi sur la sécurité des armes à feu en 30 ans, nommé la première femme afro-américaine à la Cour suprême, et adopté la législation climatique la plus importante de l’histoire du monde”, a-t-il déclaré.

Concernant la présidentielle du 5 novembre prochain, il s’est retiré sans donner de raison exacte, même si beaucoup soupçonnent des problèmes de santé. “Même si j’ai eu l’intention de me faire réélire, je crois qu’il est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes fonctions de président pour le reste de mon mandat”, a annoncé Joe Biden.

Quelques heures plus tard, Joe Biden a déclaré son soutien à la candidature de sa vice-présidente : “Aujourd’hui, je veux offrir mon soutien total à Kamala Harris pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump.”