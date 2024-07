Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a revu à la baisse le pourcentage d’admission à l’examen d’entrée en 7ème année, session 2024. C’est ce qui ressort des nouvelles statistiques publiées par le département sur sa page Facebook, ce dimanche 21 juillet 2024.

Les résultats publiés le 13 juillet dernier étaient partiels et ne prenaient pas en compte les communes de Kaloum, de Ratoma et de Matoto ainsi que les préfectures de Fria, de Forécariah et de Faranah. Après l’audit des copies et l’intégration des élèves admis de ces zones, le pourcentage d’admission au niveau national a été légèrement revu à la baisse. De 63,22%, le taux d’admission baisse à 62,36%.

La liste des admis dans ces communes et préfectures est attendue dans les prochaines heures.

Ci-dessous le tableau statistique.