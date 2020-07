Dans un rapport publié le 16 juillet sur la demande de déboursement dans le cadre de la Facilité élargie de crédit rapide, le Fonds monétaire international (Fmi) a prévenu sur les risques d’instabilité sociopolitique en prélude aux élections présidentielles du 18 octobre prochain.

Le Fonds a souligné l’incertitude des perspectives de croissance économique à court terme de la Guinée. «L’impact négatif plus fort et plus prolongé de la pandémie sur la demande extérieure et l’activité intérieure pourraient encore affaiblir la croissance et retarder la reprise de la Guinée», a noté le rapport.

«En outre, a prévenu le Fmi, les risques d’instabilité politique à l’approche des élections présidentielles sont importantes».

Publicité

Déjà très tendue, la situation sociopolitique de la Guinée risque de s’enliser davantage dans les mois à venir avec la reprise des manifestations du Fndc qui entend empêcher le chef de l’Etat de briguer un 3e mandat. Pendant ce temps, le Rpg arc-en-ciel au pouvoir est en train de tenir d’organiser la convention du parti. Et tout porte à croire que Alpha Condé sera plébiscité.