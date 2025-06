Ce lundi 23 juin 2025 marque le coup d’envoi du baccalauréat unique session 2025 sur l’ensemble du territoire national. Au total, soixante-douze mille neuf cent trente-sept (72 937) lycéens sont attendus dans 260 centres d’examen à travers le pays pour affronter cette étape décisive de leur parcours scolaire.

Cette session 2025 se déroule dans un contexte de vigilance accrue des autorités éducatives, qui entendent garantir la transparence et la sérénité des épreuves. Dans une circulaire rendue publique le 21 juin, l’Inspection régionale de l’éducation de Conakry a rappelé l’interdiction formelle de toute activité commerciale à proximité immédiate des centres d’examen.

« Il a été constaté que certaines boutiques ou points de commerce avoisinants aux centres d’examen continuent de fonctionner en pleine période de passation des épreuves, créant ainsi des nuisances sonores, des attroupements et des risques de fraude », indique le courrier signé par l’Inspecteur régional, Thiapato Barry. Il exhorte les directeurs communaux de l’éducation (DCE) à faire respecter cette directive avec l’appui des autorités locales, sous peine de sanctions disciplinaires.

Cette mesure vise à préserver un environnement calme et propice à la concentration des candidats, tout en luttant contre les multiples formes de fraude qui peuvent entacher la crédibilité des examens nationaux.

Dans plusieurs centres, des dispositifs sécuritaires renforcés ont été déployés et les consignes relatives au port des uniformes, à la ponctualité et à la discipline ont été réitérées aux élèves et encadreurs. Les autorités éducatives appellent également les parents à accompagner moralement les candidats tout au long de cette période cruciale.

Avec plus de 72 000 élèves engagés dans cette session, le baccalauréat 2025 s’annonce comme un rendez-vous de vérité pour des milliers de jeunes Guinéens aspirant à l’enseignement supérieur. Les épreuves s’étaleront sur 5 jours et couvriront aussi bien les séries scientifiques que littéraires.

La réussite de cette session dépendra de la rigueur des encadreurs, du civisme des candidats et de l’engagement de tous les acteurs de l’éducation.