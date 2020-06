Au cours d’une rencontre qu’il a présidée ce samedi 20 juin à sa résidence privée à Abidjan, le président du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire ( PDCI), Henri Konan Bedié a marqué son accord à la proposition de la direction de son parti d’être candidat à la prochaine présidentielle de Côte d’Ivoire.

Prenant la parole au cours de cette rencontre, le président du PDCI s’est réjoui du choix porté sur sa personne. « Je suis, à la fois, surpris et heureux du contenu de vos messages me demandant d’être candidat à l’élection du candidat de notre parti à la présidentielle d’octobre 2020. Heureux et fier d’une telle démarche de votre part, je voudrais, en retour vous remercier et vous exprimer toute ma reconnaissance. » a déclaré le président du parti sexagénaire.

Il a par ailleurs promis de faire don de sa personne en mémoire de tous les sacrifices consentis par les militants et l’ensemble du personnel politique (du sommet à la base) du PDCI-RDA.

Le président Henri Konan Bédié a, pour ce faire, exhorté les représentants des structures et organes du PDCI-RDA à occuper le terrain politique.

Aux dires du Porte-parole de la délégation, M. Tchel Bi Lahoré Ghislain, Délégué Départemental de Sinfra 3, ce choix du candidat se justifie par le caractère de leader, de patriote et l’amour de ces concitoyens qu’incarne le président Henri Konan Bedié.

Pour lui, la Côte d’Ivoire actuelle a besoin d’un rassembleur, capable de réconcilier tous les ivoiriens sans distinction.

» La Côte d’Ivoire a besoin d’un homme d’expérience attaché aux valeurs de dialogue, d’unité et de paix, un leader garant de la Démocratie et de l’État de droit, seuls gages d’un développement durable et inclusif. », a-t-il martelé.

Mais surtout un homme qui va contribuer à la réduction des inégalités sociales et au rétablissement de l’équité au sein de notre société. C’est pourquoi, » les instances du parti vous demandent, avec insistance, au regard de ce qui précède, de faire acte de candidature à la convention de désignation du candidat du PDCI-RDA à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020″ a-t-il plaidé.

À sa suite, Jean Louis Billon, secrétaire exécutif en charge de la Communication et de la propagande du PDCI-RDA qui nourrissait des ambitions au poste de candidat à la candidature lors de la prochaine convention dudit parti, s’est volontairement retiré au profit du Sphinx de Daoukro. « Je retire ma candidature et je demande à tous les jeunes de s’aligner derrière vous pour mener le combat et vous apporter la victoire. Nous sommes des militants unis, loyaux et nous allons jouer avec la force et la discipline du parti » a-t-il lancé.

Séance tenante, quitus a été donné aux lieutenants du président Bédié d’effectuer, avec succès, l’opération d’enrôlement sur la liste électorale des nouveaux majeurs et de tous ceux qui sont en âge de voter.

Source: abidjan.net