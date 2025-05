Le Premier ministre guinéen, Bah Oury, a présidé ce mercredi 21 mai 2025, la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information à Conakry. À cette occasion, il a mis en avant les enjeux liés au genre dans la transformation numérique en Guinée, dans une dynamique inclusive et participative.

Cette journée, dédiée aux échanges autour de ces enjeux, a réuni au Chapiteau By Issa des représentants des institutions républicaines, des membres du gouvernement, la coordinatrice du système des Nations Unies, ainsi que des représentants des ambassades et des partenaires techniques publics et privés. Ces derniers jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des politiques liées au numérique et aux télécommunications en Guinée.

Dans son discours, Bah Oury a affirmé qu’il est très important pour le gouvernement “d’avoir cet aréopage de décideurs, d’ingénieurs, et d’hommes et de femmes de réflexion, pleins de talents, nous permettant de faire en sorte que la Guinée rattrape son retard dans ce domaine.”

Le chef de gouvernement a aussi rappelé qu’en Guinée, dans les années 90, il fallait débusquer dans les quartiers des lieux où l’on pouvait avoir quelques minutes d’appel pour échanger avec l’extérieur, sans confidentialité et parfois dans les quartiers les plus inaccessibles.

“Nous avons observé cela avec grand intérêt. Aujourd’hui, nous sommes à un autre âge qui nous fait penser que, de l’âge de la pierre taillée à l’âge du bronze, du fer à l’âge industriel, nous passons à l’âge numérique, une époque où le monde est en pleine mutation. Peut-être même que le terme ‘mutation’ n’est pas adapté à ce que nous vivons aujourd’hui. Nos modes d’organisation du travail, les métiers, les outils que nous utilisons, tout se transforme à une telle allure que nous en perdons parfois la tête devant ces prouesses technologiques qui sont désormais accessibles au grand public. Et cela rend la tâche plus difficile aux hommes et aux femmes en responsabilité, qui doivent préparer notre pays et notre société à ce qui va venir demain, après-demain.”

Il a aussi souligné l’importance d’engager une réflexion commune pour tirer le meilleur des idées et des expériences et ainsi ne pas se laisser distancer par le processus de changement en cours dans le monde.

“Nous avons des politiques. Madame la ministre a énuméré des réalisations, mais il y a encore beaucoup à faire. Pour être pragmatique, nous devons faire en sorte que l’infrastructure institutionnelle chargée des questions de télécommunications soit inclusive, proactive, innovante et ambitieuse. Je pense notamment au projet GIGA avec l’UNICEF, qui me tient particulièrement à cœur et auquel le Président de la République accorde une grande importance. Il s’agit d’une action de justice et d’équité.”

Le projet GIGA vise à connecter les écoles primaires, tant en ville qu’en zone rurale, afin de permettre à tous les enfants, aux femmes et aux jeunes, d’accéder à un savoir numérique. “Cela sera un immense progrès. Et cela a une portée encore plus grande.”

Le Premier ministre a aussi souligné la nécessité d’agir rapidement pour connecter tout le territoire guinéen et garantir ainsi une équité en matière d’accès à l’éducation numérique.

“Cela nous permettra de poser les bases de la refondation de notre État, de notre manière de faire, en d’autres termes, de notre mode de penser. C’est un enjeu et une priorité à la portée de tous,” a-t-il conclu.